Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 23.06.2016: Horrortrip in Maine
44 Min.Folge vom 23.06.2016Ab 6
Dem Survival-Duo weht im US-Bundesstaat Maine ein eiskalter Wind um die Ohren - zudem regnet es in der Wildnis seit Stunden in Strömen. Die extremen Wetterbedingungen zehren an den Kräften der Abenteurer, deshalb marschieren sie Richtung Osten in ein Waldgebiet. Dort bauen die Männer aus Ästen und Tannenzweigen einen sicheren Unterschlupf für Nacht. Am nächsten Tag kämpfen sich die Überlebenskünstler bis zur Atlantikküste vor, denn dort finden sie hoffentlich ausreichend Nahrung.
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
