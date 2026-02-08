Auf der Suche nach der BundesladeJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 10: Auf der Suche nach der Bundeslade
41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Glaubt man der Bibel, so liegen in der Bundeslade die zwei Steintafeln mit den Zehn Geboten. Gott soll Moses mit der Fertigung der Tafeln beauftragt haben. Wie kann so ein wertvoller Schatz einfach verschwinden, und gibt es Hinweise auf seinen möglichen Standort?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC