Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 22: Die Suche nach Außerirdischen
41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
William Shatner geht einer Frage auf den Grund, die Menschen seit jeher umtreibt: Gibt es außerirdisches Leben? Unzählige Geheimnisse des Weltraums sind von der Wissenschaft noch nicht ergründet worden.
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC