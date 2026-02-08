Der Ursprung des GeniesJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 9: Der Ursprung des Genies
41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Unter einem Genie versteht man in der Regel eine Person, die innovativ denken, komplexe Rätsel lösen oder verblüffende Kunst erschaffen kann. Woher stammen aber diese seltenen Fähigkeiten? William Shatner geht dieser Frage auf den Grund.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC