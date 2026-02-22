Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 27: Mystische Reliquien
41 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Im Laufe der Geschichte ist immer wieder von heiligen Relikten die Rede, die über mystische Kräfte verfügen. Sei es ein Zahn oder das Schwert eines legendären Kriegers - was hat es mit diesen vermeintlich verzauberten Gegenständen wirklich auf sich?
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC