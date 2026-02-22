Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Unerklärliche mit William Shatner

Mystische Reliquien

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 27vom 22.02.2026
Mystische Reliquien

Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 27: Mystische Reliquien

41 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Im Laufe der Geschichte ist immer wieder von heiligen Relikten die Rede, die über mystische Kräfte verfügen. Sei es ein Zahn oder das Schwert eines legendären Kriegers - was hat es mit diesen vermeintlich verzauberten Gegenständen wirklich auf sich?

