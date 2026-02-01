Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 13: Bestialische Mörder
41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Raubtiere, die gezielt Menschen angreifen, verletzen oder gar fressen, sind selten. William Shatner widmet sich jenen Fällen, in denen Löwen oder Wölfe eben dieses ungewöhnliche Verhalten aufzeigen und weder aus Hunger noch aus Selbstverteidigung Menschen zerfleischen.
Genre:Paranormal, Dokumentation, Tiere
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC