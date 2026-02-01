Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 15: Mysteriöse Gräber
41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Seit Anbeginn der Menschheit werden aufwändige Grabmäler für Verstorbene errichtet. Ob in China oder in Ägypten - was steckt hinter dem Bedürfnis, diese unübersehbaren Denkmäler zu setzen? Und welche Geheimnisse bergen sie?
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC