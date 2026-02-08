Die Grenzen des ErklärbarenJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 31: Die Grenzen des Erklärbaren
41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Es gibt Rätsel auf unserer Erde, für die die Wissenschaft keine Erklärung liefern kann. William Shatner möchte wissen, aus welcher Perspektive sich die seltsamsten Naturphänomene erklären lassen.
Das Unerklärliche mit William Shatner
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC