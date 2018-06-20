Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 20.06.2018: Klappe - die Zweite
45 Min.Folge vom 20.06.2018Ab 6
Wie sieht es bei den sechs Paaren aus, nachdem die Flitterwochen vorbei sind? Beim 28-jährigen Tunesier Mohamed und seiner 43-jährigen Frau Danielle hängt der Haussegen in Sandusky, Ohio, mehr als schief. Nach einem Streit wegen finanzieller Probleme ist Mohamed spurlos verschwunden. Danielles Familie ist sicher, dass es dem Tunesier von Anfang an nur um seine Greencard ging, doch die Amerikanerin will die Hoffnung noch nicht aufgeben. Auch Loren aus Florida und ihr israelischer Gatte Alexei haben Probleme, die jedoch auf kulturellen Unterschieden basieren. Lorens Junggesellinnenabschied im Stripclub war für den streng gläubigen 27-Jährigen ein echter Affront.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.