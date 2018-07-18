Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 18.07.2018: Die nackte Wahrheit
43 Min.Folge vom 18.07.2018Ab 6
Während Paola versucht, in Miami als Model Fuß zu fassen, ist Gatte Russ in Oklahoma geblieben. Um ihre Mappe zu verbessern, hat sie heute ein Shooting mit dem Fotografen Allen Grigsby. Der versucht, Paola die Schüchternheit zu nehmen und schlägt Oben-Ohne-Fotos vor. Die Kolumbianerin willigt ein, hat aber Bedenken wegen ihres eifersüchtigen Ehemanns. Mohamed hat den Kontakt zu seiner Frau Danielle abgebrochen, doch nun gibt es Probleme mit seiner neuen Freundin Luisa. Die hat genug von dem Tunesier und will ihn loswerden. Doch ohne Luisas Kontakte ist der 28-Jährige in Miami aufgeschmissen und macht sich nun Sorgen um seine Aufenthaltsgenehmigung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.