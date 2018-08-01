Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 01.08.2018: Aus und vorbei?
44 Min.Folge vom 01.08.2018Ab 6
Paola genießt das neue Modelleben in Miami. Die Kolumbianerin hat ihre Mappe mit sexy Strandbildern aufgebessert, weiß aber nicht, was ihr prüder Gatte davon halten wird. Der arbeitslose Russ hat inzwischen einen Job in Seattle angeboten bekommen und will mit ihr dort hinziehen. Doch die 29-Jährige möchte in Miami bleiben. Mohamed aus Tunesien versucht derweil weiter, seiner Noch-Frau Danielle die Eheannullierung auszureden, um seine Greencard nicht zu verlieren, doch die 43-Jährige fühlt sich von ihm betrogen und ausgenutzt. Und in Israel wird Loren von Alexeis Familie mit Vorwürfen überschüttet, weil sie den geliebten Sohn in die USA gelotst hat.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.