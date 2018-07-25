Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 25.07.2018: Alle Träume geplatzt?
44 Min.Folge vom 25.07.2018Ab 6
Als Danielle ihre Ehe annullieren will, kommt Mohamed zurück nach Ohio, um sie zu überzeugen, stattdessen die Scheidung einzureichen. Bei einer Annullierung würde er seine Abschiebung riskieren. Doch Danielle fühlt sich von dem Tunesier nach Strich und Faden betrogen, zumal er die vergangenen Monate mit seiner Internetfreundin in Miami verbracht hat. Auch bei Melanie und Devar gibt es Probleme: Devars jüngere Schwester Punkesher fordert ständig Geld von den beiden. Doch bei einem Besuch in Jamaika stellt Melanie fest, dass Devars andere Schwester in einer luxuriösen Villa lebt, aber keinen Cent für die mittellose Punkesher springen lässt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.