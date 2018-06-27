Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 27.06.2018: Was der andere nicht weiß…
44 Min.Folge vom 27.06.2018Ab 6
Mohamed aus Tunesien hat seine Ehefrau Danielle nach zahlreichen Streitereien vor zwei Wochen verlassen und will nun mit seiner Internet-Bekanntschaft Luisa nach Miami ziehen. Doch seit der Trennung hat er Angst vor der Einwanderungsbehörde und befürchtet, dass man ihm die Greencard wieder wegnimmt. Auch Loren aus Florida und Alexei aus Israel geraten in letzter Zeit häufig aneinander, vor allem seit die 28-Jährige herausfand, dass Alex seiner Familie von ihrem Tourette-Syndrom erzählt hat. - Ein Geheimnis, das sie nur ihm anvertrauen wollte. Paola aus Kolumbien und Russ aus Oklahoma versuchen unterdessen, ihre finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.