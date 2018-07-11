Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 11.07.2018: Still und heimlich
45 Min.Folge vom 11.07.2018Ab 6
Seit sich Mohamed von Danielle getrennt hat und mit seiner neuen Freundin Luisa nach Miami gegangen ist, überlegt die 43-Jährige, ob sie die Ehe annullieren lässt. Der Tunesier würde in dem Fall wohl seine Greencard verlieren. Doch Mohamed bleibt positiv und hofft nun, dass er mit Hilfe von Luisas Freunden einen Job findet. Loren und Alexei bereiten sich unterdessen auf ihre Reise nach Israel vor, wo sie ein zweites Mal heiraten wollen, um seiner Familie zu beweisen, dass Loren die Richtige für den 28-Jährigen ist. Und die schöne Kolumbianerin Paola ist inzwischen alleine von Oklahoma nach Miami gereist, um ihre Chancen auf Model-Jobs zu erhöhen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.