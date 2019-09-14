Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 14.09.2019: Auf ein Neues
89 Min.Folge vom 14.09.2019Ab 12
Sie haben für die Liebe und den Traum von einem Leben in Amerika alles auf eine Karte gesetzt, doch nach der Heirat gab es für einige ein böses Erwachen. So etwa bei Jorge aus L.A., der die schöne Russin Anfisa übers Internet kennengelernt hatte. Er war von der 22-jährigen Moskauerin so hin und weg, dass er sie unbedingt heiraten wollte und ein Verlobten-Visum für sie beantragte. Doch kaum war Anfisa in den USA angekommen, wurde Jorge klar, dass sie sehr viele teure Wünsche hatte. Jorge gibt vor, reich zu sein, kann die Fassade aber nicht lange aufrechterhalten - was schließlich zur Trennung führt. Jorge hat nun ein gebrochenes Herz, seine Ex dafür eine Green Card.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.