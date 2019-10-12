Schuld sind immer die anderenJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 12.10.2019: Schuld sind immer die anderen
86 Min.Folge vom 12.10.2019Ab 6
Seit Paola mit Russ verheiratet ist, gibt es große Probleme mit ihrem besten Freund Juan. Deshalb hat die attraktive Kolumbianerin Russ und Juan zu einem Treffen überredet - das leider schlecht begonnen und noch schlechter geendet hat. Juan droht nun, ihre langjährige Freundschaft zu beenden, und Paola muss sich zwischen den beiden wichtigsten Männern in ihrem Leben entscheiden. Auch bei David und seiner Frau Annie gibt es Zoff, weil Davids Tochter Ashley die junge Thailänderin abfällig behandelt und nicht in die Familie integriert. Ein gemeinsamer Zoobesuch macht alles noch schlimmer.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.