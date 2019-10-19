Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 19.10.2019: Lügen haben kurze Beine
85 Min.Folge vom 19.10.2019Ab 6
Mollys und Luis' Ehe ist an einem Punkt angelangt, an dem die 42-jährige Amerikanerin nicht mehr weiterweiß. Nur eines ist ihr klar: Sie will den jungen Dominikaner für immer aus dem Haus haben. Deshalb verlässt sie ihr Heim mit Tochter Kensley und bereitet die Scheidungsunterlagen vor. Auch Thailänderin Annie ist mit ihrer neuen Lebenssituation in den Staaten und Davids fadenscheinigen Versprechen nicht glücklich. Heute trifft sie ihre Freundin Tuk im einzigen Thai-Tempel von Louisville und schüttet ihrer Landsmännin ihr Herz über finanzielle Sorgen und unerfüllte Kinderwünsche aus.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.