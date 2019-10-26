Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 26.10.2019: Stunde der Wahrheit
89 Min.Folge vom 26.10.2019Ab 6
Als David seine Schwester Nancy um Geld anpumpt, spitzt sich die Situation weiter zu: Seine junge thailändische Frau Annie kann nicht verstehen, warum David sie in die USA geholt hat, wo er sich selbst kaum über Wasser halten kann. Und dann lässt Davids Tochter Ashley eine Bombe platzen. Molly ist indessen heilfroh, dass ihr Mann Luis das Haus verlassen hat und ihre ältere Tochter Olivia wieder einzieht. Aber dann hat ihr Anwalt für Einwanderungsrecht schlechte Nachrichten für die 42-Jährige. Anfisa hofft derweil, dass die Paartherapie ihre Ehe mit Jorge verbessern kann - doch weit gefehlt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.