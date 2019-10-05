Es brodelt in der GerüchtekücheJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 05.10.2019: Es brodelt in der Gerüchteküche
89 Min.Folge vom 05.10.2019Ab 12
Jorge und Anfisa sind nun seit 1,5 Jahren verheiratet, wollen ernsthaft an ihren Eheproblemen arbeiten und beschließen deshalb zum Paartherapeuten James Sanders zu gehen. Die 22-jährige Russin ist besonders von Jorges Lügereien genervt und will sich endlich auf ihren Mann verlassen können. Außerdem hat sie den Eindruck, dass er sie ständig vor seiner Familie schlecht macht. Auch Luis und Molly haben einen zweiten Versuch unternommen, bei dem sich der 27-jährige Dominikaner nun beweisen kann: Da die 42-Jährige auf einer Geschäftsreise ist, soll Luis auf ihre kleine Tochter Kensley aufpassen, hat aber wenig Lust dazu und verschanzt sich lieber in seinem Zimmer.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.