Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 28.09.2019: Ein Visum für die Liebe
87 Min.Folge vom 28.09.2019Ab 12
Thailänderin Annie ist gar nicht glücklich, seit sie mit David in den USA angekommen ist. Der 49-Jährige hat noch immer keinen Job, dafür ist die Miete fällig, und seit Davids Sohn bei ihnen wohnt, ist das Geld noch knapper. Außerdem mag die zierliche Asiatin das fettige Fast Food und das kalte Wetter in Louisville nicht, vermisst ihr Zuhause und muss ihrer Mutter erklären, warum Gatte David die Aussteuer von 15.000 Dollar noch nicht bezahlt hat. Bei Jorge aus Los Angeles und seiner Frau Anfisa haben sich die Wogen dagegen etwas geglättet: Obwohl die schöne Russin eigentlich einen Millionär zum Mann wollte, gibt sie dem klammen 27-Jährigen doch noch eine Chance.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.