Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 25.05.2020: Zwischen den Stühlen sitzen
41 Min.Folge vom 25.05.2020Ab 6
Jenny ist am Boden zerstört: Die 60-jährige Kalifornierin hat gerade ihren Verlobten Sumit begrüßt, als ein unbekannter Mann vor der Tür steht: Es ist Sumits Schwiegervater, der berichtet, dass der 30-Jährige seit gut zwei Jahren mit seiner Tochter verheiratet ist! Außerdem ist der Rest der indischen Sippe auf dem Weg, um die Nebenbuhlerin kennenzulernen. Jenny befürchtet, dass sie von der wütenden Familie attackiert wird, flüchtet ins Schlafzimmer und hört wie der Clan die Wohnung stürmt, mit der Polizei droht und Sumit wegzerrt. Seitdem ist Jenny alleine in Indien und weiß nicht, was sie tun soll.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.