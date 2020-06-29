Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 29.06.2020: Ende gut, alles gut?
65 Min.Folge vom 29.06.2020Ab 12
Aladin möchte seine Ehe mit Laura beenden, weil er genug davon hat, ständig mit der Amerikanerin zu streiten und ihr andauernd zweite Chancen zu geben. Die 52-Jährige fällt aus allen Wolken, als sie von Aladins Scheidungsabsichten erfährt, denn sie hat nicht vor, sich zu trennen und gerade angefangen, sich an das Leben mit ihm zu gewöhnen. Deavan und Jihoon dagegen haben Freudentränen in den Augen, als sie die Geburt ihres Babys noch einmal auf Video sehen. Dabei waren die Eltern des Südkoreaners skeptisch, als Deavan so schnell schwanger wurde und fragten sich, ob ihr Sohn wirklich der Vater sein konnte.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.