Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 22.05.2015: Heimwärts
44 Min.Folge vom 22.05.2015Ab 6
Cassia und Jason hatten geplant, in Las Vegas zu heiraten, doch jetzt schäumt die attraktive Brasilianerin vor Wut: Ihr Gatte in spe will es bei seiner Junggesellenparty richtig krachen lassen und weigert sich, seine Liebste mitzunehmen. Danny und seine südafrikanische Traumfrau Amy haben die Trauung schon hinter sich und sind gerade aus den Flitterwochen zurück. Auch Danielle und Mohamed haben vor zwei Wochen geheiratet. Alles lief gut, bis die arbeitslose Danielle ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte. Als ihnen der Strom abgedreht wird, haut der 26-jährige Tunesier einfach ab und lässt seine Frau sitzen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.