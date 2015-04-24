Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 24.04.2015: Unschöne Wahrheiten
45 Min.Folge vom 24.04.2015Ab 6
Nachdem Danielle ihrem Verlobten von den finanziellen Problemen erzählt hat, wird das Budget für die anstehende Hochzeit kräftig zusammengestrichen: Statt einer großen Party soll es nur eine standesamtliche Trauung im kleinsten Kreis geben. Die 41-Jährige will sogar ihr Traumkleid gegen ein billigeres Modell eintauschen, weil der 26-jährige Tunesier seine Heimat ihretwegen verlassen hat. Doch Danielles Sohn traut Mohamed nicht über den Weg und ist überzeugt, dass er seine Mutter nur ausnutzt. Auch bei Jason und Cassia gibt es wieder Ärger, weil der Bräutigam in spe nur seine Arbeit im Kopf hat. Und Amy aus Südafrika ist vor dem ersten Treffen mit Dannys Eltern schrecklich nervös.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.