Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 29.05.2015: Willkommen in der Realität
44 Min.Folge vom 29.05.2015Ab 6
Während der ersten Staffel der Doku-Serie „In 90 Tagen zum Altar“ kamen vier Frauen aus dem Ausland mit einem Verlobten-Visum in die USA. Hier mussten sie innerhalb von 90 Tagen heiraten oder das Land wieder verlassen. Alle vier schafften es mit ihren amerikanischen Partnern vor den Traualtar. Doch das Ja-Wort war erst der Anfang: Alan und Kirlyam sind seit zehn Monaten verheiratet, als eine Familienfeier für großen Wirbel sorgt. Mike fliegt mit Aziza nach Russland, um endlich ihre Eltern kennenzulernen. Und Paola muss unbedingt zurück nach Kolumbien, kann aber nicht auf das Verständnis ihres frisch angetrauten Russ zählen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.