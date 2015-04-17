Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 17.04.2015: Blut ist dicker als Wasser
44 Min.Folge vom 17.04.2015Ab 6
Daya ist nervös, weil sie zum ersten Mal alleine auf Bretts Tochter Cassidy aufpassen soll. Die Rolle der Stiefmutter liegt ihr gar nicht, und auch Cassidy hat wenig Lust, Zeit mit der Philippinerin zu verbringen. Um sie loszuwerden, sperrt sie Daya kurzerhand aus dem Haus aus. Evelin aus Kolumbien muss sich inzwischen von der Verwandtschaft ihres Verlobten Justin einer regelrechten Inquisition unterziehen. Doch die Fragen ihrer künftigen Schwägerin gehen wirklich zu weit. Als dann auch noch herauskommt, dass Evelin und Justin alleine am Strand heiraten wollen, ist die Stimmung auf dem Nullpunkt. Außerdem in dieser Folge: Ein Heiratsantrag umringt von Haifischen.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe: 6
6
