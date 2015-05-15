Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 15.05.2015: Ja oder Nein?
45 Min.Folge vom 15.05.2015Ab 12
Trotz vieler Höhen und Tiefen werden sich Jason und seine Freundin Cassia in Las Vegas das Jawort geben. Kurz vor der Hochzeit lernt die attraktive Brasilianerin endlich Jasons Familie kennen und muss akzeptieren, dass sie bei einigen Verwandten auf Ablehnung stößt. Auch Danielle und ihr tunesischer Verlobter haben sich nun doch entschlossen zu heiraten, obwohl beide weiter Zweifel hegen. Danielles Kinder sind überzeugt, dass Mohamed ein Fehlgriff ist und nur an seine Greencard denkt. Musiker Yamir kann es kaum erwarten, seine Familie wiederzusehen, die zur Trauung extra aus Nicaragua anreist. Doch in die Freude mischt sich auch Wehmut.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.