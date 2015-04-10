Mehr Geld ist auch keine LösungJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 10.04.2015: Mehr Geld ist auch keine Lösung
44 Min.Folge vom 10.04.2015Ab 6
Obwohl Danielles Familie ihren tunesischen Verlobten weiterhin mit Argusaugen beobachtet, schwelgt die 41-jährige alleinerziehende Mutter in Hochzeitsvorbereitungen. Trotz äußerst schmalem Budget will sie ein schönes Brautkleid und einen großen Empfang, zu dem alle Freunde eingeladen sind. Mohamed weiß nichts vom finanziellen Engpass seiner Zukünftigen und versucht, in Ohio heimisch zu werden. Die temperamentvolle Brasilianerin Cassia streitet indessen mit ihrem Jason über das Thema Vertrauen. Dannys Bruder ruiniert sein romantisches Date mit Amy. Und Yamir, der in Nicaragua ein echter Popstar war, kann in den Staaten nicht Fuß fassen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.