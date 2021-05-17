Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 17.05.2021: Herzschmerz
88 Min.Folge vom 17.05.2021Ab 12
Angela ist wieder zu Michael geflogen, weil sein Visum für die USA abgelehnt wurde und die 53-Jährige den Grund für dieses Desaster erfahren will. Ihr 31-jähriger Verlobter ist am Boden zerstört und überzeugt, dass die US-Botschaft in Nigeria ihre Entscheidung schon getroffen hatte, bevor er überhaupt zum Interview kam. Aber damit kann die Entscheidung nicht rückgängig gemacht werden. Bei Geschäftsmann Michael und seiner Verlobten Juliana in Connecticut läuft es besser, seit die Sache mit dem Ehevertrag geklärt ist. Und heute hat die junge Brasilianerin ein Gespräch mit Michaels Ex-Frau, bei dem sie kein Blatt vor den Mund nimmt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.