Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 12.04.2021: Ich will ein Baby – jetzt!
88 Min.Folge vom 12.04.2021Ab 6
Juliana ist bei ihrem reichen Verlobten in Connecticut angekommen und zählt die Tage bis zur Hochzeit. Noch sind es 86, doch zuvor ist eine Menge zu tun: Da die Wohnung des 42-Jährigen zu klein geworden ist, hat er ein Haus gekauft – und das muss eingerichtet werden. Beim Möbelkauf stellt sich heraus, dass die 23-jährige Brasilianerin aus armen Verhältnissen einen teuren Geschmack hat. Sie sucht ein Sofa für 14.000 Dollar aus, aber das scheint selbst dem großzügigen Michael etwas übertrieben. Anna aus Nebraska und ihr türkischer Verlobter Mursel haben keine finanziellen Differenzen, dafür hapert es bei ihnen an der Kommunikation.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.