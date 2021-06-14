Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 14.06.2021: Ja-Sager und kalte Füße
88 Min.Folge vom 14.06.2021Ab 6
Bei Anna aus Nebraska und ihrem türkischen Verlobten Mursel hatten es die 90 Tage wirklich in sich: Nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle werden die beiden heute heiraten. Annas zwei jüngere Söhne begleiten sie zur Trauung, der Älteste boykottiert die Hochzeit. Außerdem ist höchste Eile geboten: Wenn Mursels Flieger landet, bleiben nur noch knapp sechs Stunden, bevor sein Visum abläuft. Es darf also nichts mehr dazwischenkommen. Falls sein Flug verspätet ist, oder Mursel am Zoll aufgehalten wird, muss er vielleicht zurück in die Türkei und die Heirat platzt endgültig.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.