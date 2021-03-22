Zweisamkeit mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 22.03.2021: Zweisamkeit mit Hindernissen
Michael hat Brasilien verlassen, ohne zu wissen, ob seine Verlobte Juliana ihr Visum bekommt. Und es gab auch Schwierigkeiten beim Interview: Die 23-Jährige wurde gefragt, ob sie schon als Prosituierte gearbeitet hat. Michael ist entsetzt, doch seine Anwältin beruhigt ihn, dass diese Frage nicht unüblich sei. Dann die Erleichterung: Juliana darf in die USA reisen und hat 90 Tage Zeit, um Michael zu heiraten – sonst wird sie wieder ausgewiesen. Der wohlhabende 42-Jährige will seine Liebste mit einer Stretch-Limo begrüßen, und Juliana kann sich auf ihren gesellschaftlichen Aufstieg freuen: Früher musste das Mädchen aus armer Familie für 10 Dollar pro Monat nähen und Flaschen sammeln. Als Michaels zukünftige Ehefrau wird sie mit Luxus überhäuft.