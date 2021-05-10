Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 10.05.2021: Nicht ohne meine Schwester
88 Min.Folge vom 10.05.2021Ab 12
Anna steht vor einem Scherbenhaufen: Seit über zwei Monaten ist ihr türkischer Verlobter Mursel bei ihr in Nebraska und eigentlich wollten die beiden in knapp drei Wochen heiraten. Doch nun ist alles anders: Mursel hat seiner Familie in der Türkei erzählt, dass Anna bereits Kinder von einem anderen Mann hat – und das bedeutet das Aus. Sein Clan verbietet ihm, Anna zur Frau zu nehmen und zitiert ihn zurück in die Heimat. Anna ist außer sich und begreift nicht, dass es ein 38-jähriger Mann nicht schafft, seinen Eltern die Stirn zu bieten. Auch ihre Söhne sind traurig, dass ihr Vater in spe sie plötzlich wieder verlässt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.