Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 15.03.2021: Der Countdown beginnt
88 Min.Folge vom 15.03.2021Ab 12
Tania aus Connecticut ist unterwegs zum Flughafen, um Syngin abzuholen. Doch die 29-Jährige steht mitten im Stau und befürchtet nun, dass ihre Willkommensüberraschung inklusive Champagner und gestreute Blütenblätter für den Südafrikaner den Bach runtergeht. Geschäftsmann Michael hofft unterdessen, dass bei Julianas Interview nichts mehr schiefgeht und die schöne 20-jährige Brasilianerin bald zu ihm in die USA kommen kann. Doch beim Check seiner Kreditkarten bemerkt der 42-Jährige, der schon an die 150.000 Dollar für seine Liebste ausgegeben hat, dass Juliana beim Einkaufen offensichtlich keine Grenzen kennt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.