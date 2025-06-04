Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 12vom 04.06.2025
Folge 12: Medizinischer Notfall!

38 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12

Die Herausforderung wühlt die Emotionen der Teilnehmer auf. Besonders Sascha zeigt sich offen und verletzlich, während bei Willi schmerzhafte Erinnerungen wach werden. Doch dann spitzt sich Saschas Gesundheitszustand bedrohlich zu – und bringt die Produktion in eine schwierige Lage.

