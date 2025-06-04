Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 12: Medizinischer Notfall!
38 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12
Die Herausforderung wühlt die Emotionen der Teilnehmer auf. Besonders Sascha zeigt sich offen und verletzlich, während bei Willi schmerzhafte Erinnerungen wach werden. Doch dann spitzt sich Saschas Gesundheitszustand bedrohlich zu – und bringt die Produktion in eine schwierige Lage.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen