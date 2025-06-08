Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 13: Der nächste Exit!
26 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Nachdem der zweite Teilnehmer unter großen Anstrengungen aus der Box geholt wird, kämpfen die Verbleibenden mit Erschöpfung und Schlafmangel. Ronny sehnt sich nach Kontakt zur Außenwelt, Lewin ringt mit seinem Willen und Körper. Schließlich trifft einer der Teilnehmer eine überraschende, aber folgenschwere Entscheidung.
