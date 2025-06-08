Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deep Down - Die Vergrabenen

Der nächste Exit!

JoynStaffel 1Folge 13vom 08.06.2025
Der nächste Exit!

Der nächste Exit!Jetzt kostenlos streamen

Deep Down - Die Vergrabenen

Folge 13: Der nächste Exit!

26 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Nachdem der zweite Teilnehmer unter großen Anstrengungen aus der Box geholt wird, kämpfen die Verbleibenden mit Erschöpfung und Schlafmangel. Ronny sehnt sich nach Kontakt zur Außenwelt, Lewin ringt mit seinem Willen und Körper. Schließlich trifft einer der Teilnehmer eine überraschende, aber folgenschwere Entscheidung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Deep Down - Die Vergrabenen
Joyn
Deep Down - Die Vergrabenen

Deep Down - Die Vergrabenen

Alle 1 Staffeln und Folgen