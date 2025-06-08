Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 14: Geteiltes Leid
35 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Ein weiterer Teilnehmer erreicht das Basecamp und trifft dort auf den bisher einzigen Bewohner. In zwei neuen Challenges sind Geschick und ein gutes Gedächtnis gefragt. Knossi und ein anderer Teilnehmer dürfen sich über eine ersehnte Abwechslung freuen. Willis Pechsträhne hält an, was ihn zunehmend frustriert. Doch auch Ronnys Optimismus beginnt erstmals zu bröckeln.
Deep Down - Die Vergrabenen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
