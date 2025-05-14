Zum Inhalt springenBarrierefrei
26 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12

In der fünften Folge von „DEEP DOWN“ scheint endlich Erholung in Sicht – doch nicht alle können sie nutzen. Saschas Körper rebelliert, sein Durchhaltewille wird auf eine erste Probe gestellt. Der „neue Morgen“ bringt alte Erkenntnisse zurück: Ohne Routinen droht der mentale Absturz. Jeder entwickelt eigene Strategien gegen das Nichts – dann taucht ein unerwarteter Gegenstand auf. Was hat es damit auf sich?

