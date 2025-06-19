Angst, Hunger, WahnsinnJetzt kostenlos streamen
Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 9: Angst, Hunger, Wahnsinn
33 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12
Nachdem der erste Teilnehmer geborgen wurde, werden die übrigen fünf von einer bedrohlichen Naturgewalt überrascht. Unsicherheit und Angst breiten sich aus. Gleichzeitig wachsen Hunger und Langeweile und bestimmen zunehmend den Alltag der Box-Insassen. Während Knossi versucht, die Zeit im Blick zu behalten, bereitet sich Lewin innerlich auf harte Stunden vor.
Deep Down - Die Vergrabenen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
12
