Der Schmerz der Wassersäule Tomioka GiyuJetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 2: Der Schmerz der Wassersäule Tomioka Giyu
24 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 16
Die Dämonin Tamayo erhält Besuch von Kagayas Krähe, die sie in das Ubuyashiki-Anwesen einlädt, um gemeinsam mit den Dämonenjägern gegen Muzan Kibutsuji zu kämpfen. Tanjiro, der sich noch von seinen Verletzungen erholt, bekommt derweil einen Brief von Meister Kagaya, der ihm einen besonderen Auftrag erteilt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable