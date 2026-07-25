Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Demon Slayer

Einen Teufel gefressen ...

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 5vom 25.07.2026
Einen Teufel gefressen ...

Einen Teufel gefressen ...Jetzt kostenlos streamen

Demon Slayer

Folge 5: Einen Teufel gefressen ...

24 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 16

Die nächste Etappe des Hashira-Trainings findet bei Mitsuri zu Hause statt. Die Liebessäule führt mit den Dämonenjägern Dehnübungen durch, damit sie im Kampf flexibler werden. Anschließend übernimmt Obanai, der jedoch weitaus strengere Trainingsmethoden als Mitsuri verfolgt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Demon Slayer
ProSieben MAXX
Demon Slayer

Demon Slayer

Alle 2 Staffeln und Folgen