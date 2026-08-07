Zusammenschluss der SäulenJetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 8: Zusammenschluss der Säulen
41 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 16
Muzan Kibutsuji gelingt es, Kagaya im Ubuyashiki-Anwesen ausfindig zu machen. Der Dämon konfrontiert den geschwächten Anführer der Dämonenjäger, während die Säulen versuchen, noch rechtzeitig einzutreffen, um ihren Meister zu verteidigen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable