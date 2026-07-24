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Demon Slayer

Ein Lächeln im Gesicht

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 4vom 24.07.2026
Ein Lächeln im Gesicht

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Demon Slayer

Folge 4: Ein Lächeln im Gesicht

24 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 16

Für die Dämonenjäger steht der nächste Teil des Hashira-Trainings an: Muichiro unterrichtet sie in der Kunst des Schwertkampfs. Tanjiro freut sich darauf, von seinem alten Freund zu lernen, doch die restlichen Prüflinge kommen mit der Nebelsäule nicht so gut zurecht ...

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