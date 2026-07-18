Tanjiro wieder topfit! Auf zum Säulentraining!Jetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 3: Tanjiro wieder topfit! Auf zum Säulentraining!
24 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 16
Die Dämonenjäger beginnen mit Uzuis hartem Ausdauertraining. Da Tanjiro wieder vollständig genesen ist, stößt er ebenfalls hinzu und stellt seine Kameraden schnell in den Schatten.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable