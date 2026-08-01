Felssäule Himejima GyomeiJetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 7: Felssäule Himejima Gyomei
33 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Mit voller Kraft schafft es Tanjiro, den Felsbrocken durch den Wald zu schieben und kann Gyomeis Training somit abschließen. Völlig erschöpft bricht der junge Dämonenjäger danach zusammen. Gyomei hilft ihm wieder auf die Beine und spricht Tanjiro seinen Respekt aus, bevor dieser zur nächsten Etappe aufbricht.
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Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable