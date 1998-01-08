Der Alte
Folge 1: Schwestern
Als Sabine Grant das Bad in der kleinen Wohnung ihres Schwagers Roland Walter betritt, ist sie zu Tode erschrocken: In der Wanne liegt ihre Schwester Lisa, unbekleidet, und neben ihr der Haarföhn im Badewasser. Die Tote war mit Roland Walter verheiratet, das Paar lebte jedoch seit kurzem getrennt. Was beide aber offensichtlich nicht daran gehindert hat, Lisas Geburtstag bis in die späte Nacht hinein in Walters Appartement zu feiern. Der Wohnungsinhaber und "Noch-Ehemann", von dem Hauptkommissar Kress' Kollegen kein geringes Sündenregister entdecken, ist unauffindbar. War es zwischen ihnen zum Streit mit tödlichem Ausgang gekommen? Oder hat Lisa Walter Selbstmord begangen? Ein weiteres Rätsel gibt dem Kripohauptkommissar der im Bad gefundene Schlüsselbund auf. Einer der zwei daran befestigten Schlüssel trägt ein rotes Plastikherz. Seit Leo Kress herausgefunden hat, dass es mit diesem Schlüsselbund eine bestimmte Bewandtnis auf sich hat, sucht er außer dem abgetauchten Roland Walter auch noch eine andere Person.
