Der Alte
Folge 4: Plötzlich kam der Tod
Nach zwanzig Jahren Ehe hat Claudi Nierenz ihren Mann Horst aus dem Haus geworfen, um mit dem ehemaligen Sträfling Fred Wesel zusammenzuleben. Doch dieser beginnt sich mit der Zeit immer stärker für die 20-jährige Tochter Patricia zu interessieren. Aus einem gemischten Gefühl aus Abstoßung und Anziehung heraus schläft Patricia schließlich mit Fred und gesteht dies ihrem Freund Peter Tristan. Es dauert nicht lange, bis auch Horst Nierenz und seine Exfrau Claudia um die Affäre ihrer Tochter wissen. Einige Tage später wird Fred Wesel erstochen im Wald aufgefunden. Für Hauptkommissar Kress beschränkt sich der Kreis der Verdächtigen auf die Familie Nierenz und Peter Tristan, von denen jeder ein schlüssiges Motiv hatte. Während der Ermittlungen verliert jedoch Horst Nierenz die Nerven.
