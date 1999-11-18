Mörderische VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge 17: Mörderische Vergangenheit
In der 250. Folge von "Der Alte" stellt sich Hauptkommissar Kress die Frage: Was hat Adrian Lasker dazu bewogen, nach so langer Zeit in diese gottverlassene Gegend zurückzukehren? Zurückgekommen war Adrian Lasker in jenes alte, inzwischen vom Verfall bedrohte Bauernhaus, das er vor gut zwanzig Jahren zusammen mit seiner ersten Ehefrau erworben hatte. Gerd Heymann, dienstältester Kommissar im Morddezernat II, klärt die beiden jüngeren Kriminalkollegen Riedmann und Richter darüber auf, dass der jetzt erschossene Lasker vor fünfzehn Jahren im Mittelpunkt eines aufsehenerregenden Mordfalles stand. Neben einer anderen Person war er in den Verdacht geraten, seine damalige Frau und deren Liebhaber in diesem Bauernhaus getötet zu haben. Letztlich ging jedoch die Polizei von der Annahme aus, dass das im Schlafzimmer überraschte Liebespaar Opfer eines Raubüberfalls geworden war. Während Leo Kress noch darüber nachgrübelt, welchen Grund Adrian Lasker für den plötzlichen Besuch in seinem verlassenen Bauernhof gehabt haben könnte, erhält er über Handy eine Information, von der er überzeugt ist, dass sie für die weiteren Ermittlungen von großem Interesse ist.
