Auftrag für einen MordJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge 15: Auftrag für einen Mord
Zwei Schüsse töteten den Arzt Gerald Kuhn zwischen 23 Uhr und Mitternacht in seinem Wohnzimmer. Bei der Spurensicherung fällt der Kripo eine Tonbandaufnahme in die Hände, auf ihr die Stimmen zweier Frauen. Eindeutig dreht sich ihr Gespräch um einen Auftragsmord, auszuführen an Gerald Kuhn. Wer sind diese beiden Frauen, die sich so unverblümt darüber unterhalten, wie man den Arzt aus dem Weg räumt? Neben der Frage nach dem Mordmotiv möchte Hauptkommissar Kress wissen, auf welche Weise das Tonband in den Besitz des Opfers gelangte? Gerald Kuhn hatte bis zuletzt Kontakt zu Ulle Graf, die einmal seine Geliebte war und von Kress vernommen wird. Da er Verdacht schöpft, ordnet er einen Stimmenvergleich an.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick