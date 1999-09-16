Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Auftrag für einen Mord

KultKrimiStaffel 12Folge 15vom 16.09.1999
Auftrag für einen Mord

Auftrag für einen MordJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 15: Auftrag für einen Mord

58 Min.Folge vom 16.09.1999Ab 12

Zwei Schüsse töteten den Arzt Gerald Kuhn zwischen 23 Uhr und Mitternacht in seinem Wohnzimmer. Bei der Spurensicherung fällt der Kripo eine Tonbandaufnahme in die Hände, auf ihr die Stimmen zweier Frauen. Eindeutig dreht sich ihr Gespräch um einen Auftragsmord, auszuführen an Gerald Kuhn. Wer sind diese beiden Frauen, die sich so unverblümt darüber unterhalten, wie man den Arzt aus dem Weg räumt? Neben der Frage nach dem Mordmotiv möchte Hauptkommissar Kress wissen, auf welche Weise das Tonband in den Besitz des Opfers gelangte? Gerald Kuhn hatte bis zuletzt Kontakt zu Ulle Graf, die einmal seine Geliebte war und von Kress vernommen wird. Da er Verdacht schöpft, ordnet er einen Stimmenvergleich an.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen