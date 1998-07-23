Der Alte
Folge 6: Tödliches Dreieck
Als die Schüsse fielen, hatte sich das Taxi bereits wieder in Bewegung gesetzt. Doch der Fahrer hält an, um nachzusehen, was passiert ist. Sein Fahrgast, eine Frau, wurde vor der Tür ihres Hauses erschossen. Raubmord scheidet aus, denn der getöteten Gabi Michalek ist offenbar nichts entwendet worden. Ihr Ehemann Bernhard, Inhaber eines Schuhgeschäfts, räumt gegenüber Hauptkommissar Kress ein, dass die Beziehung zu seiner Frau nicht konfliktfrei war. Als häufigste Ursache der ehelichen Auseinandersetzungen nennt er Streit um Geld. Eine Nachbarin bestätigt dies der Mordkommission und erwähnt, dass Michalek seiner dritten geschäftlichen Pleite entgegensah. Bisher habe ihm seine Frau mit Geld aus einer Erbschaft immer wieder auf die Beine geholfen. Hauptkommissar Kress kann jedoch darin kein Tatmotiv erkennen. Dann aber stellt sich heraus, dass es in der Privatsphäre des Opfers etwas gibt, was einen Mordgrund plausibel macht. Allerdings nicht nur für den Ehemann von Gabi Michalek.
